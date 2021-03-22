Поклонская рассказала о незаконных стройках в Крыму

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ на территории Форосского парка в Крыму. По факту незаконного строительства возбуждено уголовное дело. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала в своем Telegram-канале.

Поклонская посетовала, что проблема застроек уникальных природных территорий, уничтожения природы (загрязнение вод, вырубка деревьев, лесов и заповедников) существует везде. «При поступлении полной информации из Генеральной прокуратуры России обязательно проинформирую дополнительно и проведу встречу с людьми, чья активная позиция явилась препятствием нарушения закона», — написала политик. Люди должны понимать, что их слышит власть, подчеркнула она.

Материалы по теме Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить? «Ветра здесь дуют очень сильно» Крымский мост охраняют уникальные катера, спецназ и боевые пловцы. Что известно об их работе?

«Предлагаю всем, кто поддерживает меня и любит природу, мир, людей, дарить нашей планете живые деревья, строить свои маленькие парки. Сажать их в своем любимом городе, и с каждым годом эти деревья будут расти на несколько сантиметров вверх. Вместе с ними будем укрепляться и мы, наше общее дело, идея и команда! И пусть волна наших деревьев захватит весь Крым, всю Россию, Украину, Италию, Японию и другие страны, объединяя всех нас», — заключила депутат.

1 марта жители Крыма опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, попросив его немедленно остановить застройку Форосского парка. До этого стало известно, что на территории парка-памятника разрешена реконструкция 18-этажного здания и строительство детского оздоровительного лагеря.

Ранее сообщалось, что после закрытия границ с другими странами из-за пандемии коронавируса россияне бросились покупать жилье в Крыму, при этом многие финансируют сделки ипотечными средствами. В среднем однокомнатная квартира на побережье Крыма стоит 4-5 миллионов рублей.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru