В России замедлились темпы роста цен на жилье

В первом квартале 2021-го строящееся жилье в России подорожало в среднем по стране на 8 процентов (по сравнению с показателем предыдущего квартала), сообщают «Известия» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости. Эксперты отмечают, что темпы роста стоимости квартир замедлились, но остаются достаточно высокими.

По данным аналитиков, в предыдущем квартале жилая недвижимость дорожала быстрее (на 10 процентов за октябрь-декабрь 2020-го). В целом за год к апрелю квартиры в новостройках прибавили в цене 26 процентов. Спрос на жилье тем временем падает — в первом квартале 2021-го он был на 6 процентов ниже показателей января-марта 2020-го и на 14 процентов ниже, чем в предыдущем квартале.

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Как отмечают эксперты, застройщики перестали повышать цены, чтобы реализовать максимальный объем квартир до окончания программы льготной ипотеки (она, по плану, завершится в июне). Кроме того, основной потенциал роста цен, по мнению специалистов, был исчерпан в прошлом году.

Тем не менее ряд участников рынка прогнозируют дальнейшее удорожание жилья: ему будут способствовать невысокие объемы вывода на рынок новых проектов, увеличение расходов на рабочую силу из-за ее дефицита, инфляция и колебания курсов валют.

Ранее в апреле аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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