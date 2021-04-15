Названы типичные ошибки арендаторов квартир

Арендаторы жилья в России зачастую допускают ошибки в процессе поиска и заселения в съемные квартиры. Типичные огрехи нанимателей назвали специалисты агентства «МИЭЛЬ», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Первая ошибка — ориентир на слишком низкую цену, отмечают риелторы. Чересчур привлекательная цена предложения на общедоступных ресурсах, как правило, не «редкое везение», а приманка. «В лучшем случае потенциальному арендатору скажут, что объект уже сдан, и предложат вариант по рыночной стоимости», — поясняют они. В худшем — могут обмануть тем или иным способом.

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Второй неверный шаг — оплата услуг риелтора до начала работы, а не после завершения сделки. Если компания предлагает оплатить услуги заранее, скорее всего, перед нанимателем не риелтор, а представитель «информационного агентства» (такие фирмы якобы предоставляют информацию о сдаваемых квартирах, на деле они просто обманывают клиентов).

Топ-3 ошибок замыкает отказ составлять договор (или неправильно составленный договор). Без договора права собственника и арендатора никак не защищены, указывают агенты.

Среди других ошибок, обозначенных специалистами, — недостаточное внимание к документам, спешка (во время просмотра квартиры необходимо максимально внимательно осмотреть ее на наличие недостатков), игнорирование деталей и пренебрежение составлением акта приема-передачи жилья.

Ранее России предрекли всплеск спроса на съемное жилье: как заявил руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го.

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