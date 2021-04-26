В России предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Партия ЛДПР планирует внести в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении суммы налогового вычета при покупке (или строительстве) жилья с 2 миллионов до 3 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил член партии, депутат Госдумы Максим Зайцев.

Помимо увеличения суммы вычета, законопроект предусматривает возможность получать его за каждый приобретенный объект недвижимости, а не один раз в жизни. Документ будет внесен в Госдуму в понедельник, 26 апреля, уточнил Зайцев.

В законопроекте также указывается, что имущественный налоговый вычет за расходы по ипотеке должен быть увеличен с 3 миллионов до 4 миллионов рублей. Его тоже можно будет оформить неоднократно.

Ранее в апреле представители Коммунистической партии России (КПРФ) попросили правительство временно освободить россиян от налогов и других платежей. Они инициировали эту меру в условиях эпидемии коронавируса. Кроме того, коммунисты предложили ввести компенсационные выплаты для граждан, которые потеряли работу, а также отказаться от пенсионной реформы и увеличить сумму прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.

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