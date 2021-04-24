Коммунисты попросили временно освободить россиян от налогов

Представители Коммунистической партии России (КПРФ) попросили правительство временно освободить россиян от налогов и других платежей. Они предложили принять подобные меры в условиях эпидемии, сообщает РИА Новости.

С предложением во время 18-го съезда партии выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. «В условиях эпидемии и нарастающего кризиса мы обратились к правительству с рядом требований: временно освободить граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам», — пояснил политик.

В числе других возможных мер поддержки в партии предложили ввести компенсационные выплаты для граждан, которые потеряли работу, а также отказаться от пенсионной реформы и увеличить сумму прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.

Ранее в апреле группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предложив освободить неработающих пенсионеров от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов. Авторы инициативы захотели внести поправки в Налоговый кодекс, так как в нынешнем варианте не были учтены интересы социально незащищенных групп населения.