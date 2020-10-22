Калужские коммунисты вступились за советские улицы в городе Тарусе и не согласились с идеей изменить их названия. Глава местного отделения КПРФ Николай Яшин поделился своим мнением с изданием «Подъем» и призвал депутатов обратить внимание на другие проблемы.

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Идея переименования улиц Тарусы принадлежит депутатам городской думы. Они хотят изменить 16 советских названий на дореволюционные. Предполагалось, что, например, улица Розы Люксембург станет Посадской, Пионерская — Огородной, Энгельса — Ивановской, Маркса — Полевой, площадь Ленина — Соборной. Однако эту инициативу не оценили в коммунистической партии. «Мы к этому относимся очень негативно. Мы тем самым рубим у себя корни. Не будет корней, не будет и памяти у человечества. Это неправильное решение. Сегодня у нас — Таруса, завтра — Калуга, послезавтра — Козельск. Ну к чему мы придём?!» — заявил Яшин.

Представители отделения планируют обсудить этот вопрос с депутатами, руководством района и с губернатором области. Также Яшин посоветовал «народным избранникам» обратить внимание на другие проблемы города и отметил, что во время пандемии коронавируса переименование улиц — непервоочередная проблема. «Лучше бы направить свою энергию на поддержание здравоохранения, на мусорную реформу. Не с тех вопросов они начинают решать судьбу Тарусы», — пояснил глава отделения.

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