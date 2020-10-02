В Калининградской области решили избавиться от немецкого наследия

Власти города Гурьевска Калининградской области решили избавиться от вывесок на домах и указателей, которые написаны на немецком языке. Их потребовали перевести на русский. По мнению чиновников, такое использование иностранных слов может привести к пересмотру итогов Второй мировой войны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Прокуратура города разослала постановления собственникам зданий. В список объектов, которые должны быть переименованы, вошел дом на Пражском бульваре. На его стене написано слово «Neuhausen» — довоенное название Гурьевска. Как считают чиновники, оно нарушает закон «О государственном языке Российской Федерации» и оказывает давление на россиян, «постепенно развивая чувство толерантности к событиям, связанным с фашистской Германией».

Мнения местных жителей по этому вопросу разделились. Некоторые из них выступили за надписи на русском языке, но свою позицию не аргументировали. Другие посчитали решение о переименовании нелогичным. Они отметили, что иностранные слова — отличительная черта Гурьевска, рассказывающая о его богатом наследии, а необычные вывески, наоборот, помогают жителям больше изучать историю.

Гурьевск был основан в XIII веке. Изначально он назывался Нойхаузен, по имени расположенного там замка, но через некоторое время после окончания войны, в 1946 году, был переименован в Гурьевск в честь Героя Советского Союза генерал-майора Степана Гурьева. Также было изменено название протекающей рядом реки Мюлен-Флюс. Она стала Гурьевкой.

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