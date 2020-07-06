В России появились «истерические здания»

В российском городе Калининграде появились таблички «Истерическое здание» или «Истерическая часть города». Такие вывески обнаруживают на домах, чьи фасады находятся в аварийном состоянии. Об этом пишет «Новый Калининград».

Здания, на которые повесили таблички, являются объектами культурного наследия. Одно из них — входная группа комплекса строений университетской клиники середины XIX века. Теперь здесь находятся офисы.

Еще одну вывеску сфотографировали на здании бывшего сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-прусский ландшафт». Объект принадлежит Министерству обороны. В комплекс также входят военный комиссариат, архив Балтийского флота и типография «Страж Балтики».

Кто вешает такие таблички на памятники Калининграда и для чего конкретно — пока неизвестно. Представители правительства области обещали прокомментировать ситуацию позднее.

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