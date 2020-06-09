Петербуржцы объявили войну Сергею Шнурову из-за исторического дома

Жители Санкт-Петербурга объявили войну музыканту Сергею Шнурову, поскольку тот переделал окно в историческом здании и вставил в проем металлическую дверь. Скандал разгорелся вокруг дома №4 на Фонтанке. Об этом говорится в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте»

В посте говорится, что ранее Шнуров уже пытался переоборудовать арку в здании под личный гараж, однако активисты подняли общественный резонанс и отстояли дом.

«Ну что же, история требует продолжения! Кое-кто принял решение идти напролом по примерно аналогичному сценарию. Раз арку приватизировать нельзя, то уж свою фасадную стенку можно? Но и тут ошибочка вышла... Уничтожать исторические дома не только некрасиво, но и незаконно. Надеемся, что огласка поможет и второй раз», — пишут в сообществе.

Издание «Мегаполис» связалось с риелторами по указанному телефону (на месте бывшего окна висит плакат о продаже дома) и выяснило, что здесь продается трехэтажная квартира площадью 620 «квадратов» за 210 миллионов рублей. Получается, что Шнуров полностью выкупил подъезд из шести квартир. Все уровни выходят в отдельно взятый подъезд. Возможно, как раз для того, чтобы иметь возможность продать такую недвижимость и был сделан вход с набережной, предполагает издание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



