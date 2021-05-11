Стоимость аренды жилья в Сочи пробила психологическую отметку

К лету 2021-го средняя суточная ставка аренды жилья в Сочи почти достигла 6,5 тысячи рублей, пробив психологическую отметку в 6 тысяч, следует из материалов инвестиционной компании Garnet, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, в начале мая 2021-го на сочинском рынке посуточной аренды сдавалось порядка 2,5 тысячи объектов. Средняя ставка — 6,44 тысячи рублей. Самый широкий выбор лотов — более 800 — представлен в сегменте однокомнатных квартир. Средняя ставка для «однушек» составляет 2,78 тысячи рублей за сутки. При этом самые доступные варианты можно снять по цене от 800 рублей/сутки, а самые дорогие — за 35 тысяч рублей.

«Самые бюджетные ставки предлагаются с определенными условиями — например, не менее семи суток съема. Таким образом, если объект будет снят на четыре дня, стоимость за сутки для арендатора будет выше», — предупреждают специалисты. Самая дорогая квартира, которая сдается в краткосрочную аренду в Сочи, — «трешка» в одном из современных жилых комплексов за 55 тысяч рублей в сутки.

Эксперты прогнозируют рост спроса на съемное жилье в Сочи с наступлением сезона отпусков. «Традиционно пик наступает с середины июня, а самые высокие ставки — в июле-августе, — уточняют они. — Спрос будет расти в том числе из-за того, что закрыли Турцию и Танзанию».

В начале мая актер Михаил Галустян попросил сочинских предпринимателей «не делать цены в два раза больше», чтобы не отпугнуть туристов. Артист призвал радушно встречать гостей, поддерживая достойный уровень сервиса.

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