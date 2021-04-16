Россиянам назвали риски аренды жилья в Сочи

Съемщикам следует тщательно изучать договоры при заключении сделок по найму квартир и домов в Сочи. Главные риски аренды жилья в курортном городе «Ленте.ру» назвал эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

По словам риелтора, в Сочи очень сильно распространена практика, когда арендаторам сдают квартиру на долгий срок, но к лету их выселяют под разными предлогами (например, продажи объекта или переезда). «Это делается ради того, чтобы сдать объект по "летним" арендным ставкам. Пожалуй, это главный риск в этом сегменте», — пояснил специалист.

Он также сообщил, что в Сочи сдается много апартаментов, а не квартир. Такие объекты зачастую хорошо расположены, обеспечены инфраструктурой, в том числе бассейнами. Но существенный недостаток аренды апартаментов в Сочи заключается в том, что коммунальные платежи в них выше — если наниматель берет на себя оплату соответствующих услуг, он должен это учитывать.

«Ставки [аренды] растут, но месяц на месяц не приходится, — отметил Флутков, говоря о стоимости найма жилья в Сочи. — Если май дождливый, то ставки снижаются, а если май солнечный, то растут». Наиболее востребованы на сочинском рынке аренды, по его наблюдениям, небольшие квартиры-студии на первой береговой линии. «Все-таки в Сочи едут ради моря», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что пакетные туры в Сочи на май подорожали на 112 процентов из-за закрытия авиасообщения с Турцией. Кроме того, отмечается значительный рост цен на путевки в Абхазию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — туры по этим направлениям подорожали на 79 и 45 процентов соответственно.

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