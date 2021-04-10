Происходящее на пляжах Сочи в апреле попало на видео и удивило россиян

Из-за теплой погоды в апреле туристы заполнили сочинские пляжи. Происходящее попало на видео, его опубликовал закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий события на Кубани.

На кадрах видно, как отдыхающие, в том числе маленькие дети, проводят время на побережье в купальниках, несмотря на прохладную апрельскую погоду. Кто-то из туристов загорает на шезлонгах, другие устраивают пикник.

Публикация вызвала неоднозначные комментарии среди подписчиков и удивила россиян. Некоторые пользователи сети отметили, что воздух еще недостаточно прогрелся для пляжного отдыха. «Ну, совсем еще некомфортно находиться там и поеживаться», «Да холодно еще на всем побережье, одни понты», «Зачем так рано», — возмутились юзеры.

Другие же объявили о своем желании поплавать. «Хочу на море, внук почти каждый день спрашивает, когда уже поедем», «Хочу на море, но не на сочинское», «Да, я бы хотела воздухом свежим подышать и искупаться», — писали они.

Ранее, в феврале, сочинские пляжи оказались переполнены из-за аномально теплой погоды в регионе. Для комфорта туристов руководители прибрежных территорий поспешили установить необходимую инфраструктуру: качели, музыкальное сопровождение, уличные кафе, специальные кресла и пуфики.