Cход необычной лавины попал на видео и напугал туристов

Сход снежной лавины в водопад попал на видео и напугал стоявших рядом туристов. Видео опубликовал Instagram-аккаунт, освящающий события Сочи и соседних регионов.

На кадрах видно, как огромная снежная масса с грохотом падает вниз вместе с водами Гегского водопада — популярной природной достопримечательности Абхазии.

Стоящие рядом туристы одновременно напуганы и поражены масштабом необычного явления — один из очевидцев до последнего снимает происходящее на телефон, после чего отбегает подальше.

«Это лавина! Это очень страшно!» — произносит автор видеоролика.

В комментариях под публикацией некоторые пользователи возмутились экстремальной съемкой. «Ох уж эти блогеры, до последнего будут снимать», «Никаких инстинктов самосохранения», «Бежать надо, а они снимают!», — критикуют они. Другие юзеры наоборот, оценили кадры. «Мощь стихии!», «Красота», «Стихия и сила!», «Страшно красиво», — восхитились подписчики.