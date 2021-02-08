Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину

Группа туристов на снегоходах попала в лавину во время поездки в горах Уинта в американском штате Юта. Одному из отдыхающих удалось снять происходящее на видео, сообщает Daily Mail.

6 февраля Майлз Пенроуз (Miles Penrose), двое его братьев и несколько друзей катались на снегоходах в горах Уинта. Внезапно они ощутили толчок и приняли его за землетрясение. Но когда Пенроуз посмотрел наверх, он увидел стремительно надвигающуюся на них снежную волну.

«Мой брат стоял спиной, и я закричал "лавина" так громко, как только мог», — рассказал американец. Один из его друзей успел достать мобильный телефон и снять происходящее на видео, прежде чем лавина накрыла самого снимавшего и некоторых членов группы.

По словам Пенроуза, ему удалось остаться на поверхности и самостоятельно выбраться из сугроба. Человека, снимавшего видео, накрыло снегом с головой, однако он сумел удержать телефон в руках. Еще двоим друзьям удалось «сбежать» от лавины, никто из участников группы не пострадал.

«Нет ничего хуже, чем понимать, что твой младший брат похоронен под глубоким слоем снега», — вспомнил Пенроуз, рассказывая о том, как искал своего брата в сугробе и откапывал его.

Ранее в январе сообщалось о сходе лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Момент начала схода снежной лавины попал на видео — на кадрах видно, как снежная волна накрывает одну из трасс и находившихся на ней людей.