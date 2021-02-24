Ниагарский водопад заледенел из-за аномальных морозов и восхитил туристов

Знаменитый на весь мир Ниагарский водопад практически полностью заледенел из-за аномальных морозов. Восхитившее путешественников природное явление попало на видео. Его публикует The Sun.

Из-за снежной бури, обрушившейся на США в середине февраля, температуры в некоторых районах страны достигли рекордно низких отметок. Так, в штате Нью-Йорк столбик термометра опустился до минус 19 градусов, в результате чего знаменитый водопад покрылся льдом.

Узнав об этом, тысячи туристов начали съезжаться на границу Америки и Канады, чтобы увидеть редкое явление. На снятых очевидцами кадрах можно наблюдать, как мощные потоки воды спадают к заледеневшему подножью водоема и над ним образуется радуга.

Отмечается, что из-за резкого похолодания и снежного шторма миллионы американцев остались без электроэнергии и воды. Чрезвычайное положение объявлено в Оклахоме и Луизиане. Как сообщает издание, по меньшей мере 69 человек стали жертвами природных катаклизмов в штате Техас.

Ранее, в январе, самый большой водопад Крыма превратился в ледяной каскад. Уча-Су попал на видео. На кадрах заметно, что вместо воды на скалистом склоне образовались сосульки, а у его подножия лежит снег.