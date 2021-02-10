Извержение «ледяного вулкана» в стране бывшего СССР сняли на видео

Огромный «ледяной вулкан» образовался в результате обледенения горячего источника в Казахстане. Видео природного явления, возникшего на территории страны бывшего СССР, опубликовало издание Daily Mail.

Отмечается, что источник по-разному замерзает в зимний период каждый год, в зависимости от температурного режима и направления ветра. В этом году высота ледяной башни составила около 14 метров.

В настоящее время температура в Алматинской области держится на уровне нуля градусов. Горячая вода продолжает испаряться из-под полого ледяного корпуса «вулкана», поэтому местные жители могут увидеть так называемое извержение. Они уже успели поделиться снимками башни из льда в социальных сетях.

«C приходом зимы, в канун Нового года, он увеличивается до 14 метров и создает прекрасное место для отличных снимков. Так получилось, что мы с друзьями приехали на "вулкан" встречать Новый год», — делится впечатлениями один из местных жителей.

Похожие природные явления встречаются по всему миру. Такой феномен ранее был обнаружен на озере Онтарио, в Северной Америке.

9 февраля сообщалось о странном снеге, обнаруженном на улицах Краснодара. На опубликованных кадрах видно, что снег имеет желтоватый оттенок, а в некоторых регионах зафиксированы осадки рыжеватого оттенка. Как предположили комментаторы, такое явление объясняется сильными ветрами в Африке, которые поднимают мелкий песок высоко в воздух, после чего его уносит на север.