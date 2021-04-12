Массовое оголение россиян на горе в Сочи попало на видео и вызвало споры в сети

Российские туристы массово оголились на склоне горнолыжного курорта в Сочи и попали на видео. Серию роликов, вызвавших споры в сети, публикует Instagram-аккаунт @live.sochi, освещающий события в городе.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как десятки лыжников и сноубордистов стоят в сугробах в купальниках и плавках, а затем начинают ехать по склону. При этом по бокам горнолыжной трассы стоят зрители и снимают происходящее на камеру.

«В Сочи хорошо! — там фестиваль "Бугель-Вугель"», — пописали публикацию администраторы аккаунта.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на увиденное. «Скорей бы запретили этот зоопарк. В чем смысл этого мероприятия?», «Хорошо, что мы в итоге не пришли на это мероприятие — наш семилетний сын не понял бы этих полуголых людей и был бы шок», «Почему их не разгоняют?», «Деградация!», «Ничего умнее не придумали, кроме как в трусах гонять», — негодовали одни комментаторы.

При этом другие подписчики поддержали веселящихся спортсменов. «Прикольно, позитив через край!», «Это нормальный парад каждый год!», «Что-то не пойму, что тут все осуждают их?! На лыжах, ну, в купальниках и шортах люди занимаются спортом», «Отлично! Надо радоваться жизни, особенно в спорте, побольше таких мероприятий», — писали они под видео.

В январе российская туристка разделась на склоне популярного горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи. На размещенных в сети кадрах видно, как девушка позирует на территории комплекса на лыжах — при этом на ней надет только раздельный черный купальник, бирюзовый защитный шлем и маска.