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Стоимость жилья в Сочи приблизилась к психологической отметке

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Сочи
Сочи
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Средняя цена квадратного метра жилья в сочинских новостройках приблизилась к психологической отметке в 200 тысяч рублей, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы заметили ажиотаж на рынке недвижимости курортной столицы во всех сегментах. По их оценкам, цены существенно выросли как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. «Во время пандемии черноморское побережье стало практически единственным вариантом для отдыха на теплом море, поэтому наплыв туристов был колоссальным. Некоторые из них задумались о приобретении тут постоянного жилья. В этом году ситуация сохраняется, спрос очень активен», — констатируют эксперты.

По их данным, один из самых востребованных форматов жилья в Сочи на сегодняшний день — апартаменты с управлением. В этом сегменте сосредоточено порядка 16 процентов от всего объема предложения квартир на сочинском рынке. В сегменте экономкласса апартаменты с управлением выглядят как номера в отелях, не имеют жилого статуса, но у каждого есть собственник. Площадь таких вариантов начинается от 19 квадратных метров. Отдельной кухни, как правило, нет, под нее выделяется небольшое пространство.

Стоимость самых дешевых номеров начинается от 2,2 миллиона рублей. Самые роскошные и дорогие апартаменты предлагаются в современных комплексах класса де-люкс на первой линии у моря в Центральном Сочи. Стоимость люксовых лотов может достигать 300 миллионов рублей, отмечают в «МИЭЛЬ».

Ранее стало известно, что пакетные туры в Сочи на май подорожали на 112 процентов из-за закрытия авиасообщения с Турцией. Кроме того, отмечается значительный рост цен на путевки в Абхазию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — туры по этим направлениям подорожали на 79 и 45 процентов соответственно.

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