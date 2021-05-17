Переехавшая в Турцию россиянка сравнила Анталью с Сочи и выбрала лучший курорт

Российская путешественница, переехавшая жить в Турцию, назвала преимущества города Анталья над Сочи. О своих наблюдениях она написала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам автора публикации, в первую очередь курорты отличаются ландшафтом. Она уточнила, что передвигаться по Анталье пешком или на машине комфортнее, чем в Сочи, поскольку она только окружена горами, в то время как российский город построен на холмах.

Кроме того, среди минусов Сочи блогерша перечислила грязное и пахнущее тиной море, в котором есть возможность словить бактериальную инфекцию.

Вдобавок путешественница заметила, что Анталья лучше Сочи из-за свежих и дешевых фруктов и овощей. Кроме того, она обратила внимание на стоимость жилья в городах.

«В Сочи просто космические цены на покупку и аренду жилья. Для примера, сейчас в Анталии мы снимаем большую трехкомнатную квартиру в пешей доступности от моря и платим за нее всего 24 тысячи рублей», — заключила она.

Ранее россияне, побывавшие в Сочи на майских праздниках, рассказали о стремительном росте цен на курорте. Так, жительница Москвы пожаловалась на местных бизнесменов, которые начали «задирать» цены. По словам женщины, отпуск на четверых человек ей обошелся в 200 тысяч рублей, при этом семья жила в скромном отеле.