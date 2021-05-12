Россияне массово захотели отдохнуть на одном пляжном отечественном курорте

Россияне повально заинтересовались отдыхом на одном черноморском курорте — представители нескольких турфирм зафиксировали «исключительный спрос» на поездки в Анапу. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным оператора «Интурист», продажи путевок возросли на 124 процента в сравнении с 2019 годом. Самыми загруженными месяцами оказались июнь и июль — в большинстве отелей все номера в этот период уже забронированы.

Как отметили эксперты, путешественники захотели массово отдохнуть в Анапе по нескольким причинам сразу. Среди них закрытие Турции и отсутствие требования сдавать ПЦР-тест перед поездкой на отечественные курорты. Также, по мнению специалистов, в городе есть вся необходимая инфраструктура для пляжного отпуска с детьми по системе «все включено».

«Люди выбирают те направления, где можно отдохнуть здесь и сейчас. Поэтому варианты переброней на Анапу туров с Занзибара и Турции — это реалии, которые еще пару лет назад было сложно представить», — добавил топ-менеджер «Интуриста» Филипп Обручев-Миронов.

Ранее в апреле аналитики предсказали аэропортам черноморских курортов полную загрузку как в майские праздники, так и в летние месяцы. Уточняется, что речь идет в первую очередь о таких населенных пунктах, как Сочи, Анапа, Геленджик и Симферополь.