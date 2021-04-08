Россиянка отдохнула во «все включено» на Черном море и поделилась разочарованием

Россиянка разочаровалась после отдыха в отеле «все включено» на черноморском побережье. Своими впечатлениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор материала решила провести отпуск с семьей в Анапе, однако отдыху помешала пасмурная погода и низкие температуры. В итоге туристка решила переселиться в четырехзвездочный отель, работающий по системе «все включено». Пятидневное проживание на двух взрослых и ребенка обошлось в 73 тысячи рублей.

В новом отеле путешественницу порадовало питание, доступное с семи утра до девяти вечера, что особенно удобно для отдыха с ребенком. «Между завтраком, обедом и ужином работает гастробар. И это отличная штука, скажу я вам: перекусить перед прогулкой или согреться горячим чаем после», — отметила блогерша.

Однако минусов у гостиницы оказалось больше, чем плюсов. Среди недостатков девушка отметила проблемы с подачей воды, нехватку полотенец, маленький выбор телеканалов и неудобный фен. Также путешественнице не понравилась холодная вода в бассейне, от которой «синеют губы».

Отдельно автор материала выделила неухоженную территорию. «Матрасы на лежаках убитые, грязные, включая пятна от плесени, скатываются, так как у большинства оторваны петли. Каждый раз, приходя в бассейн, мы высматривали приличные матрасы, это неприятно!» — пожаловалась туристка.

Ранее в марте россиянка отдохнула в Сочи и назвала курорт Москвой из-за высоких цен. Кроме того, девушка отметила недружелюбность местных жителей, которые воспринимают приезжих только как «кошелек».