Отдохнувшая в Сочи россиянка назвала курорт Москвой и поделилась разочарованиями

Российская туристка, отдохнувшая в Сочи, рассказала, что город возомнил себя Москвой и поделилась разочарованиями. О своих впечатлениях девушка написала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам путешественницы, в последние годы названный город стал менее дружелюбным, а его жители видят приезжающих только «как кошелек» и всячески пытаются нажиться на них.

Например, она заметила, как выросли цены на жилье. «Аренда квартиры в сезон превышает ценник московской недвижимости. Старая мебель и бабушкинские обои — вот что бесстыжие сочинцы предлагают снять от 30 тысяч рублей в месяц. Если рассматривать квартиру с ремонтом, то готовь 70 тысяч. А вот пожить в домике у моря и вовсе не получится», — уточнила она.

Кроме того, блогер считает, что к туристам относятся недоброжелательно и на пляжах — например, требуют платить за отдых на шезлонге, а также катают на банане за деньги, не соблюдая правила безопасности. «Позагорать желаете? Тогда плати за шезлонг. В разгар лета аренда его составляет 400-500 рублей (смотря кому). А желающих позагорать — пол-России. Представляете, какие деньги крутятся у местных барыг?» — возмутилась автор.

Вдобавок девушке не понравились местные таксисты, которые устанавливают «прыгающие тарифы» и возят гостей города длинными маршрутами, чтобы «побольше содрать». «Кажется, что тут не осталось добропорядочных людей, буквально все жители этого красивого города хотят лишь нажиться на приезжих», — посетовала россиянка.

Ранее в марте россиянин поговорил с жителем Сочи и узнал про схему заработка местных «бизнесменов» на туристах. Как отметил автор, увидев на одном из пляжей Сочи пользующиеся спросом у туристов мягкие пуфики, которые сдают в почасовую аренду, его заинтересовало, сколько же можно заработать на этом занятии.