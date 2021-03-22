Россиянин описал схему заработка «бизнесменов» на туристах в Сочи

Россиянин поговорил с жителем Сочи и узнал про схему заработка местных «бизнесменов» на туристах. Об этом он рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметил автор, увидев на одном из пляжей Сочи пользующиеся спросом у туристов мягкие пуфики, которые сдают в почасовую аренду, его заинтересовало, сколько можно заработать на этом занятии.

С таким вопросом он подошел к одному местному жителю. «Ну, день на день не приходится — тут от погоды многое зависит. Но косарь (тысяча рублей — прим. «Ленты.ру») в день мне точно прилипает, а в сезон и побольше бывает», — описал свой доход работник пляжа.

Мужчина заметил, что такие «сторожа» сидят на одном месте целый день и ждут, пока к ним сами подойдут клиенты. Также россиянин выяснил, что сейчас отдыхающие берут около 30-40 штук пуфиков, а летом — в несколько раз больше. Стоимость часа аренды — 200 рублей.

«Сразу понятно, почему на пляже столько "точек" с этими пуфиками — бизнес-то непыльный, а деньги приносит», — подытожил мужчина.

Ранее тот же российский турист раскрыл популярные способы и схемы обмана путешественников местными водителями в Сочи. Как рассказал мужчина, таксисты-частники представляются официальными партнерами популярных сервисов-агрегаторов или заявляют, что довезут отдыхающих до пункта назначения по более низкой цене, чем в агрегаторах.