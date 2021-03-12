Россиянин раскрыл схемы обмана туристов в Абхазии продавцами

Россиянин, побывавший в Абхазии, раскрыл схемы обмана туристов местными продавцами. Своим опытом он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора, очень часто туристов обманывают при покупке вина. Так, продавцы на рынке щедро предлагают путешественникам попробовать их продукцию — обычно после этого человек сразу же соглашается купить товар.

«”Неизвестно еще, будет ли что-то равное по качеству завтра”, — размышляет турист, уже клюнувший на приманку», — объясняет мысли покупателя россиянин.

Уже после покупки турист выясняет, что купленное им вино обладает совершенно другим вкусом. «То ли просто разбавленное, то ли сделанное на скорую руку», — отмечает автор.

Блогер добавил, что эта уловка является такой же распространенной, как и завышение цен на экскурсии.

Ранее в марте россиянин, отдохнувший в Сочи, раскрыл популярные способы и схемы обмана путешественников местными водителями. Так, некоторые водители представляются официальными партнерами популярных сервисов-агрегаторов и сообщают, что прибыли по заказу через мобильное приложение.