Россиянин рассказал о попытке обмана в Египте при заселении в отель

Российский турист, отдохнувший в Египте, рассказал о том, как сотрудники местного отеля пытались его обмануть при заселении. Своей историей он поделился в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Автор поста уточнил, что заблаговременно забронировал номер в трехзвездочной гостинице Шарм-эль-Шейха: получив значительную скидку на проживание, он зафиксировал всю необходимую о ней информацию, таким образом подготовившись к тому, что сотрудники объекта размещения впоследствии попытаются его «развести».

«Как в воду глядел. Началась комедия на ресепшне: "Извините, сэр, по указанной Вами цене у нас номеров нет и быть не может"», — описал процесс чек-ина блогер. В ответ он заявил, что менеджер лично прислал ему подтвердительное письмо, и показал соответствующий файл.

«Ресепшионист не сдается, упирается рогом: "Да, сэр, Ваша цена правильная, но с Вас еще городской налог, плюс комиссия за бронирование», — рассказал путешественник и добавил, что далее продемонстрировал сотрудникам очередной документ и начал их «мягонько прессовать», отмечая, что очень устал от разговора и уже готов направить свою жалобу руководству.

В результате работник отеля принес свои извинения, временно заселил постояльца в другой номер, а позже предоставил ему те условия размещения, которые указаны в брони. Впоследствии, заметил автор материала, его больше «не пытались как-то развести», однако на его глазах «обували при заезде других гостей».

14 января сообщалось, что российский турист, отдохнувший в роскошном отеле Египта, рассказал о пережитых унижениях и пожаловался на сервис в гостинице. Постоялец рассказал, что жить в объекте размещения формата «все включено» менее выгодно по цене, чем оплачивать все услуги по отдельности. Гость привел в пример еду в отеле и назвал ее «отвратительной жрачкой», добавив, что «пирожки на вокзалах и то лучше».