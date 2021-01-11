Раскрыт главный способ обмана постояльцев роскошных отелей

Владельцы одной из британских гостиниц раскрыли главный способ обмана постояльцев роскошных отелей и дали путешественникам несколько советов по выбору жилья в поездке. Интервью с Энди (Andy) и Джулиан Баннер-Прайс (Julian Banner-Price) опубликовало издание The Sun.

По словам экспертов, фотографиям номеров, размещенных на сайтах объектов размещения, не всегда можно доверять. Зачастую авторы снимков приукрашивают кадры, выбирая самые удачные ракурсы и свет. В связи с этим Баннер-Прайсы посоветовали обращать внимание на кадры предыдущих постояльцев и отзывы.

Кроме того, подчеркнули отельеры, необходимо всматриваться в детали на фото — например, для того, чтобы разглядеть количество розеток и их расположение.

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Как заверили специалисты, некоторые отели выглядят превосходно только на первый взгляд, но на деле они не предоставляют постояльцам комфортных условий — к примеру, в комнате может не быть удобной розетки для электроприборов, чтобы заварить чай или уложить волосы.

«Мы были в некоторых местах, где диван расположен таким образом, что неудобно смотреть телевизор. Его буквально не было видно, и поэтому приходилось сидеть на кровати. Подумайте о таких вещах», — поделились своим опытом владельцы отеля.

В октябре 2020 года сообщалось, что эксперты туристической отрасли раскрыли новые способы обмана туристов при бронировании отеля с помощью банковской карты. Например, попасться на уловку преступников можно, забронировав путевку на сторонних сайтах — в сообществах во «ВКонтакте» или других социальных сетях, а также на форумах.