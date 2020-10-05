Раскрыты новые схемы обмана туристов при бронировании номера в отеле

Эксперты в туристической отрасли раскрыли новые способы обмана туристов при бронировании отеля с помощью банковской карты. Подробности мошеннических схем приведены в блоге для путешественников «Strike» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по информации авторов материала, попасться на уловку преступников можно, забронировав путевку на сторонних сайтах — например, в сообществах во «ВКонтакте» или других социальных сетях, а также на форумах.

Как уточнили эксперты, обманщики предлагают заинтересованным путешественникам бронирование номеров со скидкой до 50 процентов, представляясь сотрудником туркомпании или отеля.

«Предоплату зачастую не требуют, чтобы не отпугнуть клиента — вы заполняете заявку на бронирование, получаете ваучер на электронную почту, звоните в отель, чтобы удостовериться в оформлении брони — где вам все подтверждают. И со спокойным сердцем отправляете деньги для оплаты номера», — пояснили специалисты.

Отмечается, что при этом мошенники могут оплатить забронированный туристом номер украденной банковской картой, чтобы заполучить и предоставить ему подтверждение от гостиницы. «Получив подтверждение о бронировании, вы перечисляете деньги... и они уходят на счет мошенников», — говорится в заметке.

Чтобы избежать подобных инцидентов, эксперты посоветовали обращаться к проверенным сервисам бронирования и «не реагировать на все заманчивые предложения в интернете».

Ранее в сентябре работница турагентства раскрыла «хитрую» схему действий сотрудников отеля в Турции, которые пытались обмануть ее клиентку при заселении. По ее словам, туристка выбрала для проживания пятизвездочную гостиницу в Анталье с системой «все включено», однако получила другой номер.