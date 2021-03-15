Россиянка рассказала об уловках турецкой полиции «стрясти бакшиш» с туристов

Россиянка, побывавшая в Турции, рассказала о распространенной уловке местной полиции «стрясти бакшиш» с туристов. Своей историей девушка поделилась с редакцией «Турпром».

Как рассказала туристка, они с мужем отдыхали в Анталье уже неделю. В один из дней супруги решили посетить пляж Коньялты — отдыхающие были на море одни, так как в воскресенье для местных жителей многие общественные места закрыты. Тем не менее пара была в защитных масках.

К россиянам подошел местный мужчина в обычной одежде и попросил предъявить паспорта. Поскольку оригиналы документов путешественники оставили в отеле, им пришлось показать копии. На это турок заявил, что супруги должны выплатить большой штраф за отсутствие удостоверения личности.

Тогда туристы попросили человека представиться и показать документы сотрудника правоохранительных органов. «Он в крик, руками машет, планшет из рук вырвал. Ну, думаю, точно мошенники», — вспоминает россиянка. Вскоре к ним подошел второй мужчина и, показав удостоверение, пытался насильно отвести пару в отделение полиции. Скандал привлек свидетелей — и пара все-таки вернулась в свой отель.

В отеле полицейские проверили паспорта россиян и заявили, что выписывают им штраф за отсутствие масок. «Мы в ауте — как без масок, когда мы в масках? А полиция, к слову, без. В отеле пожимают плечами — типа это полиция», — возмущается туристка. Также супругам были предъявлены обвинения в нарушении социальной дистанции.

Россиянам удалось дозвониться до консульства в Антальи, где им посоветовали ничего не подписывать, так как был составлен лишь протокол о правонарушении и при наличии мотивированного отказа он может быть отменен. «Скорее всего, полицейские написали протокол, потому что надеялись бакшиш стрясти. Он был только для того, чтобы сохранить лицо», — отметила девушка.

Ранее в марте сообщалось о новой схеме обмана россиян при бронировании отелей. Как сообщал источник, мошенники создают поддельный сайт, похожий на страницу известного онлайн-агрегатора отелей, и списывают деньги со счетов пользователей.