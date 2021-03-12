Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей

Злоумышленники начали использовать фейковый сайт для бронирования отелей с целью похищения средств с банковских карт россиян. Новую схему обмана путешественников раскрыло издание Ura.ru.

Как сообщает источник, мошенники создали поддельную страницу в интернете, похожую на сайт booking.com, и списывали деньги со счетов пользователей. Так, например, на уловку попалась девушка Яна из Перми, которая хотела забронировать квартиру перед поездкой в Москву.

Россиянка рассказала, что после брони на сайте ей перезвонил мужчина и представился собственником жилья. Когда девушка согласовала с ним все вопросы, ей пришло сообщение со ссылкой для подтверждения брони. Затем ей предложили оплатить проживание, но, как выяснилось, адрес сайта был изменен — вместо booking.com было указано booking-m.com.

Девушка не заметила подмены и ввела данные своей карты, после чего с нее сразу сняли 14 280 рублей. Однако представившийся владельцем мужчина заявил, что не получал денег и попросил ее связаться с техподдержкой. Там пермячке ответили, что для возврата средств необходимо иметь на карте ту же сумму, а также ввести код от банка. После этого у нее опять списались 14 тысяч.

«Мне прислали снова код, я его ввела, у меня снова сняли 14 тысяч. В итоге было уже 43 тысячи. Озарение пришло, когда я третий раз вводила код, уже плакала, но зачем-то его вводила», — поделилась Яна и добавила, что после этого она обратилась в банк с просьбой заблокировать карту.

Узнав о случившемся, журналисты направили запрос в пресс-службы МВД России и booking.com с просьбой разъяснить, как данные о клиентах системы бронирования попали к мошенникам.

В феврале стало известно о популярном среди путешественников Telegram-канале, который использовал мошеннические схемы при бронировании отелей, обманывая российских туристов. Канал @avia_oteli со 100-тысячной аудиторией, запустившийся в конце прошлого года, предлагал россиянам туры в поездки по всем открытым направлениям с огромными скидками.