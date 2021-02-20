В Таиланде вскрылся обман тысячи фирм и отелей по популярной схеме

В Таиланде более тысячи фирм и отелей обвинили в мошенничестве, связанном с выплатами части туристических расходов от государства. О раскрытой популярной схеме обмана рассказали эксперты портала «Турпром».

Сообщается, что жалоба, поданная в Управление по борьбе с преступностью против 448 отелей и 486 турфирм по всей стране, связана с мошенничеством в рамках внутренней кампании для туристов «Мы путешествуем вместе». Благодаря ей отдыхающий мог оплатить только 60 процентов расходов на жилье и авиабилеты, остальные 40 — брало на себя государство.

Таким образом, аферисты смогли зарегистрировать поддельные бронирования на общую сумму 1,7 миллиарда батов (57 миллионов долларов). Чтобы получить больше выплат от государства, некоторые отели также устанавливали высокие цена на номера.

Ранее в январе российский турист, отдохнувший в Египте, рассказал о том, как сотрудники местного отеля пытались его обмануть при заселении. Турист забронировал номер со значительной скидкой на проживание, однако по приезде выяснилось, что номеров по данной цене нет.