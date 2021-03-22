Видео с голым россиянином на берегу в Сочи возмутило пользователей сети

Видео с голым россиянином на берегу моря в Сочи возмутило пользователей сети. Кадры с отдыхающим опубликовал Instagram-аккаунт @live.sochi, освещающий последние события региона.

На снятом одним из очевидцев ролике видно, как нагой мужчина с объемной прической — хвостом из дредов — выходит из воды на берег. В подписи к публикации отмечается, что турист был замечен на набережной возле Олимпийского парка.

Видеозапись вызвала бурное обсуждение в сети. «Что в голове у людей, которые это снимают?», «Какое вообще право вы имеете кого-то снимать и еще и выкладывать это?», «Зачем снимать? Что за извращение», «Как задолбали эти операторы хреновы», — негодовали они в комментариях

Кроме того, нашлись и те, кто посмеялись над внешним видом отдыхающего. «Робинзон? Ты что ли?», «Фильм Хищник, с Арни», «Снежный человек проснулся после зимней спячки», «На Аквамена похож», «Да это какой-то инопланетянин!», — подшучивали над туристом пользователи.