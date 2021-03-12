Российская стюардесса снялась на камеру в нижнем белье и удивила подписчиков

Российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о своей профессии, снялась на камеру в нижнем белье и удивила подписчиков. Серией кадров девушка поделилась в аккаунте в Instagram.

На фотографиях беременная бортпроводница позирует в черном комплекте и шелковой пудровой накидке. На голове у девушки бигуди, а в руках — модный журнал Vogue.

В тексте под публикацией девушка рассказала, что чаще всего старается мыслить позитивно. «Я искренне получаю удовольствие от того, чем занимаюсь, и от того, что на данный момент происходит в моей жизни», — написала она.

Пользователи сети похвалили стюардессу и бросились делать комплименты ее внешности. «Какая красивая», «Очень классные фотки», «Какая же вы куколка», «Ну просто что-то невероятное», «Мега сексуальная», «Прекрасная, искренняя! Пост как нельзя кстати, поднял настроение, это было очень нужно», — писали они в комментариях.

Ранее в феврале эта же стюардесса сфотографировалась голой в зеркале и удивила поклонников. На кадре беременная бортпроводница позирует обнаженной в комнате и прикрывает грудь рукой, а другие интимные части тела — вытянутой вперед ногой.