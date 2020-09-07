Странная поза стюардессы с голыми задранными ногами в самолете удивила сеть

Популярная в социальных сетях стюардесса сфотографировалась в самолете, повиснув на багажной полке, и удивила поклонников. Снимок странной позы бортпроводницы появился в Instagram-аккаунте cabin_crew_beauties, администраторы которого освещают жизнь разных бортпроводниц по всему миру.

На фото девушка повисла вниз головой в салоне бизнес-класса, держась руками за край полки для ручной клади и вытянув голые ноги вперед к камере. При этом на ней надета темно-синяя униформа авиакомпании, состоящая из короткого прямого платья с пуговицами и V-образным вырезом.

Подписчики бросились оценивать адекватность ее действий. «Я думал, что странно, — это когда воспитываешь мальчиков. Но нет. Странно — это воспитывать стюардессу», — пошутил один пользователь. «Что ж, давайте подождем, когда появится снимок ее падения», — съязвил другой комментатор. «По-моему, это просто глупо», — высказался третий.

Тем не менее, нашлись и те, кого восхитила идея стюардессы. «Ты потрясающая и у меня внутри тоже все перевернулось вверх дном от увиденного!», «Как же ты хороша. Будь я на твоем рейсе, я бы каждые пять минут нажимал на кнопку вызова персонала», «Чудесная поза! И да, у тебя очень красивые ноги», — писали они.

Ранее в сентябре популярная в соцсетях стюардесса Кортни (Courtney) поделилась снимком на фоне самолета и удивила подписчиков. На размещенном в сети кадре видно, как член экипажа улеглась на крыло воздушного судна, задрав вверх обе ноги. При этом на бортпроводнице надето укороченное платье цвета хаки и черные подвязки.