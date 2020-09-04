Стюардесса улеглась на крыло самолета с задранными ногами и удивила подписчиков

Популярная в соцсетях стюардесса Кортни (Courtney) поделилась снимком на фоне самолета и удивила подписчиков. Соответствующий снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре видно, как член экипажа улеглась на крыло воздушного судна, задрав вверх обе ноги. При этом на бортпроводнице надето укороченное платье цвета хаки, черные подвязки и туфли темного цвета.

Поклонники сотрудницы авиакомпании оценили ее публикацию в комментариях. «Очень классная фотография», «Сексуально, но при этом не слишком откровенно», «Милый снимок в стиле ретро!», «Абсолютно обворожительна», «Это просто замечательно», — писали они.

2 сентября сообщалось, что американская стюардесса сделала эффектный снимок на борту самолета и впечатлила им подписчиков. На кадре видно, что сотрудница авиакомпании залезла на багажную полку с головой, свесив оттуда вниз ноги и нижнюю часть тела.

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