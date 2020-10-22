Российская стюардесса снялась голой на подоконнике и смутила подписчиков

Российская бортпроводница снялась голой и смутила подписчиков. Откровенный кадр она разместила в своем аккаунте @alenastewardess в Instagram.

На снимке бортпроводница Алена позирует, сидя полностью обнаженной на подоконнике и прикрывая грудь рукой. Лицо стюардессы скрыто объемными полями бежевой шляпы.

Как отметила Алена, кадр был сделан во время ее «самой откровенной фотосессии», в которой она поучаствовала, будучи на четвертом месяце беременности.

«Уже явно так видны женственные изгибы и округлости, которых не было до. Для меня это полнейшая эстетика. Безумно нравится этот период, и хочется с наслаждением проживать каждое его мгновение. С любовью к себе и к своему телу, которое меняется с каждой неделей. Это прекрасно», — написала она.

Подписчики восхитились фигурой бортпроводницы, назвав снимок «не пошлым, а именно нежным и эстетичным». «Алена, это шедевр», «Ты прекрасна», «Потрясающая фигура», «Фото со вкусом», «Здорово, что ты такая раскрепощенная», — писали они. Некоторые, в свою очередь, поинтересовались реакцией мужа героини откровенного снимка на его публикацию в сети. «Вместе выбирали, какой выложить», — ответила им бортпроводница.

Ранее та же стюардесса удивила подписчиков, сделав ужасающий макияж для хэллоуина. Блогерша также поделилась результатами преображения в своем Instagram.

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