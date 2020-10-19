Российская стюардесса нанесла ужасающий макияж и испугала сеть

Российская бортпроводница, прославившаяся в социальных сетях, нанесла на лицо ужасный макияж и испугала поклонников. Видео девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На записи стюардесса двигается под композицию M to the B, популярную в сети, а затем демонстрирует свой образ для Хэллоуина. Сотрудница авиакомпании закрасила рот и нос черной краской, нарисовала вокруг них зубы, также она изобразила кровь.

«Ну что, кто там хотел хоррора? Как вам макияж, девачки?» — подписала бортпроводница публикацию, набравшую 130 тысяч просмотров (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»).

Пользователи сети удивились такому образу стюардессы. «Слабонервным не смотреть», «Жесть. Испугалась... неожиданно выскочило в ленте. Ужасающе!», «Ужас, я чуть со скамейки в больнице не упала», «Мальчики точно не уснут», «Главное, мужа не напугать таким мейком», «Я понимаю, малолетние шизу поймали! Но вас куда занесло?» — комментировали они.