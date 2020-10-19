Стюардесса сфотографировалась в мини-юбке на трапе самолета и восхитила сеть

Стюардесса из Португалии сфотографировалась на трапе самолета и восхитила пользователей сети. Снимком девушка по имени Сара Багорро (Sara Bagorro) поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенном кадре стюардесса позирует, сидя на трапе в форме с мини-юбкой и туфлями на высоком каблуке. «Мои любимые 25 минут», — подписала она снимок.

Подписчики в комментариях восхитились фигурой девушки, особенно ее «потрясающими длинными ногами». «Удивительная женщина!», «У вас очень сексуальная форма», «Великолепная и элегантная! Прекрасные ноги в чулках», — писали они.

Ранее две американские стюардессы устроили фотосессию в кабине пилота и поделились снимками в сети. Подписчики похвалили внешний вид девушек, назвав их «командой мечты».