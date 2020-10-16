Российская стюардесса высмеяла опаздывающих пассажиров в видеоролике

Бывшая российская бортпроводница высмеяла пассажиров, опаздывающих на самолет. Видеоролик на эту тему девушка по имени Рушана разместила на своей странице в TikTok.

На записи Рушана изобразила стюардессу, спрашивающую, все ли присутствуют на борту перед отлетом. Затем она показала пассажиров, засидевшихся в кафе аэропорта и бегущих на рейс в обнимку с багажом.

Подписчики в комментариях оценили чувство юмора девушки и вспомнили ситуации, когда они сами опоздали на самолет. «Из Омска летел так», «Один раз мы пришли вовремя, за 23 минуты до вылета, но нас не пустили», — писали они.

Ранее сообщалось, что российская бортпроводница раскрыла главные причины задержки рейсов. По ее словам, чаще всего это случается из-за очереди на взлет, медлительных уборщиков или выявленных неисправностей.