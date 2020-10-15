Российская бортпроводница раскрыла риски стюардесс при наборе веса

Российская стюардесса по имени Юлия раскрыла риски сотрудниц авиакомпаний при наборе веса. Об этом она рассказала в Instagram, отвечая на вопрос подписчиков, что делать, если бортпроводница «поправится и не влезет в форму».

«Тут два варианта: либо худеть, либо покупать новую форму за свой счет», — сказала девушка, пошутив, что сейчас находится в отпуске, и «посмотрит, сколько килограммов прибавится».

На вопрос, как стюардесса сама сохраняет фигуру, Юлия ответила, что старается ограничивать себя в сладком, добавляя его в рацион «пару раз в неделю», и пьет чай и кофе без сахара.

Ранее другая российская стюардесса перечислила главные страхи своих коллег. Среди них оказались случайно надутый трап, опоздание на рейс и забытые документы.