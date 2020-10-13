Российская стюардесса раскрыла главные страхи бортпроводниц

Российская стюардесса перечислила главные страхи своих коллег. Девушка раскрыла их в видеоролике на своей странице в TikTok.

Первым в списке стал случайно надутый трап. Как пояснила бортпроводница, есть два варианта открытия двери: штатный и аварийный. «Так вот при аварийном открывается трап. С такой скоростью и силой, что может убить человека, который стоит по ту сторону двери», — пояснила она.

Вторым страхом стюардесса назвала опоздание на рейс. «Обычно такое случается крайне редко, поскольку профессия бортпроводника предполагает пунктуальность. Если такое произошло, то на рейс вызывают резервного проводника», — сказала девушка.

Третьим пунктом она обозначила вероятность забыть документы, без которых нельзя полететь: ID-карту, свидетельство бортпроводника, медицинское заключение, а также загранпаспорт.

Ранее та же бортпроводница назвала главные риски своей работы. Как отметила сотрудница авиакомпании, за «романтичную профессию» ей и ее коллегам приходится расплачиваться своим здоровьем.