Российская стюардесса перечислила самые раздражающие фразы пассажиров

Российская стюардесса перечислила несколько фраз, которые, как правило, звучат во время каждого авиаперелета и раздражают членов экипажа. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте.

В первую очередь, по ее словам, бортпроводниц выводят из себя просьбы пассажиров разместить их ручную кладь на багажной полке. «В наши обязанности не входит тяжелая работа. Такая просьба и вовсе ставит под угрозу наше здоровье», — пояснила она.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса члены летного состава, как правило, негативно относятся к любым шуткам, касающимся вспышки заболевания, его наличия и распространения. Недовольство также вызывают путешественники, отказывающиеся соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Вдобавок среди популярных раздражающих стюардесс высказываний туристов оказались вопросы о возможности бесплатно пересесть в пустой салон бизнес-класса, просьбы присмотреть за детьми, а также жалобы по поводу отмененного на фоне пандемии питания на борту.

«Авиакомпании продолжают экспериментировать с различными вариантами минимизации контактов между бортпроводниками и пассажирами. Так что лучше хорошо поесть перед тем, как сесть в самолет, либо взять в салон свою еду», — заключила автор поста.

22 сентября сообщалось, что неизвестная стюардесса назвала одну из привычек пассажиров самолетов, которая больше всего раздражает членов экипажа во время авиаперелета. По ее словам, большинство пассажиров не понимают, что, к примеру, кнопку вызова бортпроводника следует использовать исключительно в экстренных случаях, когда необходима срочная помощь летного состава.