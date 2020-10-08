Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Дагестане сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты
В Москве мужчину убило елью 
Зеленский отреагировал на сделанную Медведчуком прививку российской вакциной
Мишустин отчитал правительство после замечаний Путина
Лукашенко похвастался бесценным белорусским опытом борьбы с коронавирусом
Появились первые результаты исследования загрязненной воды на Камчатке
32-летний мужчина пришел менять документы и узнал тайну своего происхождения
Пенсионер помог россиянке припарковаться, лишился ноги и умер
Доказан способ уберечься от коронавируса
Нурмагомедов застроил родное село
Новости партнеров

Российская стюардесса перечислила самые раздражающие фразы пассажиров

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @maniadelcielo

Российская стюардесса перечислила несколько фраз, которые, как правило, звучат во время каждого авиаперелета и раздражают членов экипажа. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте.

В первую очередь, по ее словам, бортпроводниц выводят из себя просьбы пассажиров разместить их ручную кладь на багажной полке. «В наши обязанности не входит тяжелая работа. Такая просьба и вовсе ставит под угрозу наше здоровье», — пояснила она.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса члены летного состава, как правило, негативно относятся к любым шуткам, касающимся вспышки заболевания, его наличия и распространения. Недовольство также вызывают путешественники, отказывающиеся соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Вдобавок среди популярных раздражающих стюардесс высказываний туристов оказались вопросы о возможности бесплатно пересесть в пустой салон бизнес-класса, просьбы присмотреть за детьми, а также жалобы по поводу отмененного на фоне пандемии питания на борту.

«Авиакомпании продолжают экспериментировать с различными вариантами минимизации контактов между бортпроводниками и пассажирами. Так что лучше хорошо поесть перед тем, как сесть в самолет, либо взять в салон свою еду», — заключила автор поста.

22 сентября сообщалось, что неизвестная стюардесса назвала одну из привычек пассажиров самолетов, которая больше всего раздражает членов экипажа во время авиаперелета. По ее словам, большинство пассажиров не понимают, что, к примеру, кнопку вызова бортпроводника следует использовать исключительно в экстренных случаях, когда необходима срочная помощь летного состава.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стюардесса назвала самую раздражающую привычку пассажиров самолета
Российские стюардессы перечислили самые раздражающие привычки пассажиров
Стюардессы перечислили самые мерзкие привычки пассажиров самолетов
Путешествия
Путешествия00:04Сегодня

«Люди понимали, что умрут, и выли»

Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
11:18Сегодня

Самый популярный курорт России побил рекорд по коронавирусу пятый день подряд

10:30Сегодня

Россияне массово заинтересовались VIP-отдыхом по одному направлению

09:25Сегодня

В Сочи турист утонул на глазах у отдыхающих во время шторма

Путешествия20:39 3 октября

«Там просто тонны мертвых животных»

Океан на Камчатке отравлен, пляжи завалены трупами рыб. Что о катастрофе говорят местные жители?
08:34Сегодня

В Сингапуре запустят круизы в никуда

05:53Сегодня

Россияне посоветовали Путину лучшие места для отдыха

05:18Сегодня

Минтранс захотел продлить поддержку авиакомпаний из-за коронавируса

Путешествия00:01 3 октября

«Выпив алкоголь, они раскрепощаются»

Пьяные алтайцы, мертвые озера и псевдоправославие. Что поразило россиянина в горном Алтае
21:22 7 октября

Отдохнувшие в Турции россияне пожаловались на ограничение в правах

20:56 7 октября

В России нашли замену китайским туристам

18:27 7 октября

Трех россиянок закрыли в отеле в Турции без права выхода из номера

Россия
В Москве мужчину убило елью
Появились первые результаты исследования загрязненной воды на Камчатке
«Отца — в тюрьму, а ребенка — в детдом»
Чем обернется для россиян преследование врачей за «торговлю детьми» и при чем тут геи
Пенсионер помог россиянке припарковаться, лишился ноги и умер
Воробьев призвал жителей соблюдать масочный режим
Все материалы
Мир
Суд отказался блокировать Мадрид
URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
Асад счел неэффективным сотрудничество России и Турции в Идлибе
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона о гибели «Курска» и войне в Чечне
О чем еще за два года успели поговорить президенты России и США
Асад предрек восстание сирийцев против войск Турции и США
Третья мировая волна
Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает?
Байден с мухобойкой подшутил над мухой на голове Пенса
Все материалы
Бывший СССР
«Надень форму, сынок, и иди»
Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей
«Переговоры бессмысленны»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
Все материалы
Экономика
Саудовская Аравия решила потеснить Россию на нефтяном рынке
Теория и практика
Оправдывает ли Агентство стратегических инициатив свое название
В России соберут второй в новейшей истории урожай зерна
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
Коронавирус помог российским миллиардерам стать богаче
Новые русские
В России нашли способ побороть безработицу. Для этого людей решили массово переобучить
Кудрин призвал активнее бороться с бедностью
Все материалы
Силовые структуры
В посмертной экспертизе тела погибшего в СИЗО Тесака нашли ряд нарушений
Российского депутата заподозрили в краже газа на 44 миллиона рублей
Замдиректора школы заподозрили в надругательстве над ученицей в День учителя
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Порье согласился на бой с Макгрегором в UFC
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Российская фигуристка рассказала о требованиях к весу для спортсменок
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
Трусова прекратила работу с ушедшим от Тутберидзе к Плющенко тренером
Все материалы
Культура
Паранормальное давление
Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
«Без власти всегда поднимается криминал»
Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
Все материалы
Интернет и СМИ
Адвокат назвал причину смертельного ДТП с участием звезды «Холостяка»
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Российская школьница рассказала об отчиме-насильнике и попала в полицию
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Instagram поставил метки на подконтрольные государству СМИ
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
На белорусском ТВ показали «набор мирного митингующего»
Все материалы
Ценности
Невесту пристыдили за просвечивающее грудь свадебное платье
Рудковская показала коляску за полмиллиона рублей и подверглась критике
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
Рита Ора привлекла внимание к обувному бизнесу съемкой в откровенных нарядах
Плюс-сайз-модель поделилась снимками в белье из ванной и подверглась критике
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Мужчина погиб под колесами собственного пикапа на парковке
Кендра Хэтчер и Рикардо ПаниагуаОдержимая страстью
Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Мужчина прикинулся мертвым и спасся от разъяренной медведицы гризли
«Я летел буквально в неизвестность»
История россиянина, который перебрался на Бали
Традиция покойной матери привела женщину к богатству
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Женатый бухгалтер потратил деньги компании на секс с порнозвездой
Все материалы
Bentley назвала стоимость обновленного Bentayga в России
Отмечаем 30 лет легендарного Lamborghini Diablo
Итальянский «Дьявол» держал в страхе суперкары девяностых, хотя видели его чаще на постерах
Объявлена стоимость пикапа Great Wall Wingle 7 в России
25 автомобилей-бестселлеров России
Итоги продаж новых легковых машин в сентябре 2020 года
Электрокар Tesla добрался до Марса
Знак неравенства: BMW 8 против Audi A7
Почему BMW 8 серии Gran Coupe дороже Audi A7 на 2,5 миллиона?
У кроссовера Kia Stonic появилась «драйверская» версия
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Партнерский материал
«Это не каприз, а важный запрос»
Что не так с российскими дворами и как сделать их лучше
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы