Российские стюардессы перечислили самые раздражающие привычки пассажиров

Самой раздражающей привычкой пассажиров, по мнению российских стюардесс, оказалось желание спорить. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, большинство бортпроводниц (29 процентов) признались, что им не нравится, когда путешественники спорят с ними, не слушают их или грубят. Кроме того, 12,5 процента сотрудниц авиакомпаний расстраиваются, если туристы что-то ломают в самолете или мусорят.

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При этом 8 процентов стюардесс выходят из себя, когда пассажиры относятся к попутчикам неуважительно и нарушают правила поведения. Также 6 процентов опрошенных заявили, что им бы хотелось, чтобы пассажиры брали поменьше вещей в ручную кладь.

Среди раздражающих повадок путешественников члены экипажа также перечислили привычку летать с плохим настроением, оставлять детей без присмотра и расстраиваться, когда на их долю не хватило курицы.

Ранее в июле российские стюардессы описали пассажира своей мечты. Оказалось, что, по мнению большинства членов экипажа, турист должен быть вежливым (так считают 12 процентов респондентов), спокойным (7 процентов) и спящим (6 процентов).

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