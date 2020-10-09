Российская стюардесса раскрыла главные риски профессии

Российская бортпроводница назвала главные риски своей работы. Сотрудница авиакомпании раскрыла их в видеоролике в TikTok.

Как отметила стюардесса, за «романтичную профессию» ей и ее коллегам приходится расплачиваться своим здоровьем, поскольку на большой высоте «даже сильный организм подвергается сильному стрессу».

По ее словам, негативное влияние оказывают сразу несколько факторов: пониженный уровень кислорода, повышенный уровень шума, резкое изменение давления при наборе высоты и при посадке, сухой воздух, радиация, «рабочие смены по 13 часов» и, как следствие, отсутствие режима.

«Исходя из этого можно получить проблемы со слухом и зрением, депрессию, варикоз, различные женские проблемы. Достаточно романтично?» — поинтересовалась она.

Ранее бывшая российская стюардесса развеяла миф о вреде пользования телефонами на борту самолетов. По словам девушки, помехи могут возникнуть только в случае, если «все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки».