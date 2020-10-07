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Бывшая российская бортпроводница раскрыла реальные зарплаты стюардесс и пилотов

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Бывшая сотрудница российской авиакомпании раскрыла правду о реальных зарплатах стюардесс и пилотов. Об этом экс-бортпроводница Рушана рассказала на своей странице в TikTok.

Как отметила девушка, заработная плата членов летных составов во всех организациях «зависит от налета и оклада сотрудника».

«Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот — 150-300 и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей», — заметила автор ролика.

23 сентября сообщалось, что бывшая бортпроводница российской авиакомпании Анастасия Воронкова раскрыла главные трудности своей работы. По ее словам, они начинаются не на прохождении комиссии и поступлении на обучение, а на этапе подготовки к полетам. Среди главных сложностей она выделяет несколько предметов, в частности, медицину, аварийно-спасательную подготовку, английский язык с авиационным уклоном, а также правовую подготовку и перевозку опасных грузов.

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