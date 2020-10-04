Откровенные фото российской стюардессы на балконе привели поклонников в восторг

Российская стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, поделилась откровенным снимком с подписчиками и удивила их. Серию фотографий девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На первом кадре бортпроводница позирует в темноте возле балконной двери спиной к камере. На втором фото — девушка повернута к фотографу лицом и придерживает занавеску, стоя на балконе в обтягивающем боди бежевого оттенка.

«Беременность явно украшает! Живот можно больше не втягивать. Организм перестроился и стал более управляемым, тело больше не кажется чужим. Жизнь внутри ощущается теперь очень явно», — подписала публикацию девушка, добавив, что набранные ею два килограмма веса ушли в ягодицы.

Поклонницы сотрудницы авиакомпании пришли в восторг от увиденного. «Очень красивая! Беременность вам идет», «Какая красивая! Беременность вас очень украшает», «Я сначала думала, вы без одежды, и засмущалась. Конечно красивая фигура, смело», «Просто потрясающая», — писали они.

Ранее в сентябре эта же стюардесса показала серию откровенных снимков подписчикам и удивила их. На фотографиях бортпроводница сидит на полу в комплекте нижнего белья бежевого оттенка из замшевой ткани российского бренда. Ее образ также дополнен белыми ботинками и серебряным браслетом на руке.