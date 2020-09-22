Российская стюардесса примерила образ куклы и поделилась результатом

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Российская стюардесса примерила образ куклы с зелеными волосами и поделилась результатом с подписчиками. Ролик девушка разместила в своем блоге @alenastewardess в Instagram.

На кадрах видно, как бортпроводница в зеленом парике поэтапно показывает, как делать «кукольный» макияж, и демонстрирует используемые для этого средства.

«Как вам такой мейк? Мне зашел нереально, очень понравился образ», — подписала она видео.

Подписчики в комментариях сравнили сотрудницу авиакомпании с русалочкой и отметили, что образ получился «крутым» и «эффектным». «Очень красиво, куколка», «Свежо и хорошо», «Сколько времени потратила! Видно, что тебе это нравится, молодец», — написали они.

Ранее та же стюардесса скопировала образ американской телезвезды Ким Кардашьян и впечатлила своих поклонников. Они отметили, что девушка выглядит «гораздо красивее», чем сама Ким.