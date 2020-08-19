Стюардесса уложила волосы перед полетом с помощью носков и показала результат

Стюардесса и блогерша Кэрри Энн (Carrie Ann) показала подписчикам способ уложить волосы с помощью подручных средств, чтобы сэкономить время перед вылетом. Результатом девушка поделилась на своем YouTube-канале.

На видео бортпроводница рассказывает о рабочей поездке в Нэшвилл, штат Теннеси, и сборах на ранний рейс. Перед тем как заснуть, Энн показала, как она делает прическу, используя две заколки и длинные носки.

Сперва девушка закрепила один из носков аксессуаром для волос, а затем начала заплетать пряди в косичку вокруг него. То же самое стюардесса проделала со вторым носком с другой стороны головы и, завязав каждую из косичек резинкой, отправилась спать.

Наутро Энн продемонстрировала получившиеся локоны и заверила, что этот метод всегда помогает ей сэкономить потраченное на сборы время. Кроме того, по ее словам, такая укладка не портит волосы.

Ранее в августе участница реалити-шоу Love Island уложила волосы с помощью подручных средств и удивила результатом фанатов. На видео Дэни Драйер сначала расчесывает волосы и разделяет их на две части, затем оборачивает пряди вокруг пояса и закрепляет концы резинкой. После этого она ложится спать.