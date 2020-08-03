Блогерша сделала завивку поясом от халата и поделилась эффектом

Участница реалити-шоу Love Island уложила волосы с помощью подручных средств и удивила фанатов эффектом. Ролик появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Дэни Драйер (Dani Dyer) опубликовала видео, на котором показала способ завивки с помощью пояса от халата. На размещенных кадрах телезвезда сначала расчесывает волосы и разделяет их на две части, затем оборачивает пряди вокруг пояса и закрепляет концы резинкой. После этого Драйер ложится спать, а в конце видео показывает получившиеся на утро кудри.

По словам знаменитости, описанным методом можно уложить как влажные, так и сухие волосы. «Когда я увидела результат утром, я поняла, что обязана поделиться способом с вами!» — написала она в описании к публикации.

Подписчики Драйер оценили прическу и поблагодарили ее в комментариях под постом, набравшим 708 тысяч просмотров. «Я попробовала сделать также и результаты меня приятно удивили, спасибо!», «Способ работает и с короткими волосами, только что я попробовала и получилось прекрасно», «Спасибо большое! Ты как всегда лучшая» — высказывались поклонники.

В апреле укладка с помощью носков стала трендом во время режима самоизоляции, который вводили из-за пандемии коронавируса. Пользователи TikTok показали в роликах, как сделать названную прическу: следует закрутить влажную прядь волос вокруг носка, связать его в узел и закрепить с помощью ленты. Подобные видео стали вирусными: сотни юзеров начали публиковать ролики с хештегом #sockcurls.