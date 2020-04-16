Женщина показала новый способ укладки волос карандашом и удивила подписчиков

Видео: @brittany.xavier / TikTok

Популярная блогерша сделала укладку волос своей дочери с помощью карандаша и сняла процедуру на камеру. На кадры, опубликованные в социальной сети TikTok, обратили внимание журналисты The Sun.

Американка Бриттани Ксавье (Brittany Xavier) продемонстрировала на видео новый способ создания мелких кудрей, для которого требуются только выпрямитель для волос и карандаш. Согласно рекомендациями женщины, для получения нужного эффекта следует взять тонкую прядь волос, обернуть ее вокруг карандаша и нагреть выпрямителем.

Пользователи сети восхитились пышной укладкой ребенка, публикация стала вирусной и набрала больше 1,6 миллиона просмотров. «О, попробую применить этот способ завтра вместе с дочкой», «Ты крутая мама!», «Потрясающе!», «У меня тоже получилось!» — отмечали они.

В апреле юзеры TikTok начали использовать носки для создания кудрей в домашних условиях и продемонстрировали процесс на видео. Для достижения желаемого результата, необходимо отделить влажную прядь волос, закрутить ее вокруг носка, после чего связать его в узел или закрепить с помощью ленты.

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