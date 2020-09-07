Российская стюардесса скопировала образ Ким Кардашьян и впечатлила поклонников

Популярная в социальных сетях российская стюардесса скопировала образ американской телезвезды Ким Кардашьян и впечатлила своих поклонников. Фото и несколько видео девушка опубликовала в сториз и ленте в Instagram.

На кадрах стюардесса рассказывает, что она нанесла макияж и прическу в стиле знаменитости, а также надела нежно-розовый боди, похожий на те, что рекламирует Кардашьян. Кроме того, бортпроводница опубликовала несколько сравнительных коллажей, на которых рядом с ее фотографией размещен снимок телезвезды.

«Если сейчас не выложу это фото, то потом точно не стану. И так в памяти хранятся сотни фотографий, которые никогда не дождутся своего часа... Как вам образ? Похожа на Ким?» — подписала девушка.

Подписчики бросились восхищаться ее красотой. «Вы, Алена, красивее чем Ким!», «У вас гораздо круче, чем у Ким! Разбор макияжа ждем!», «Вы намного прекраснее Ким, но здесь и сравнение неуместно», «Тебе очень идет, красотка! Ждем разбор макияжа», — комментировали фанаты.

Ранее эта же российская стюардесса скопировала образ Анджелины Джоли из фильма «Малефисента» и также удивила подписчиков. «Как вам? По-моему, круто вышло», — подписала бортпроводница ролик, на котором она предстает в виде героини популярного фентези-фильма с аналогичным макияжем и атрибутами.

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